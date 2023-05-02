Шахманов Иустин Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шахманов
- Имя
- Иустин
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8165. ШАХМАНОВ, ИУСТИН ПЕТРОВИЧ, Гр. Оршанск. у., Хлыстовск. в. и д.; - Н. С. 2 р-на г. Ростова. Растрата, лиш. св. 1½ г. Исп. 6 июня 919.
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