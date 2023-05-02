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Беликов Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беликов
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
02 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
45557. БЕЛИКОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. изъ сс.-посел. Тюмен. у., Антроповск. в., д. Міасса, 52 л., рд. Венев. у., Хрустовск. в., въ д. Звайкѣ; — Тобольск. О. С. (въ 11 р.), 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Мая 905. | 98 75731 169 М. | 89 68195 313 У. | 97 75248 313 У. | 88 68025 313 У. | 96 28195 313 У. | 86 61089 313 У. | 94 69764 313 У. | 82 78314 1647 У. | 92 54262 313 У. | 80 59435 1649 У.

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