Беликов Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беликов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45557. БЕЛИКОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. изъ сс.-посел. Тюмен. у., Антроповск. в., д. Міасса, 52 л., рд. Венев. у., Хрустовск. в., въ д. Звайкѣ; — Тобольск. О. С. (въ 11 р.), 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Мая 905. | 98 75731 169 М. | 89 68195 313 У. | 97 75248 313 У. | 88 68025 313 У. | 96 28195 313 У. | 86 61089 313 У. | 94 69764 313 У. | 82 78314 1647 У. | 92 54262 313 У. | 80 59435 1649 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.