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Ершов Борис Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Борис
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
14922. ЕРШОВ, БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Рязани; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 2 авг. 920. | 916 84433 1647 У. | 915 96773 169 М.

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