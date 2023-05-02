Ершов Борис Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14922. ЕРШОВ, БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Рязани; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 2 авг. 920. | 916 84433 1647 У. | 915 96773 169 М.
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