Мяткин Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мяткин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4951. Мяткин Иван Григорьевич, 25 л. Гр. Серпуховск. у., Стромынск. в., д. Филипповой; — Н. С Казанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 10 сент. 919.
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