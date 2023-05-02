Байрон Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байрон
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129778. байронъ, Константинъ Ивановъ. К. Новогрудск. у., Почаповск. в., д. Кудовичей, 55 л.; — З. Н. 5 уч. Новогрудск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Сент. 909. | 96 57213 170 М.
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