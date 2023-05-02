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Хохлова Евдокия Артемьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохлова
Имя
Евдокия
Отчество
Артемьевна
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7863. ХОХЛОВА, ЕВДОКИЯ АРТЕМЬЕВНА, 19 л., Гр. Ельнинск. у. Богородицк. в., д. Семениной,; Н. С. 1 уч. Ельнинск. у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 28 сент. 918.

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