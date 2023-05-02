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Абрамов Григорий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Григорий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
17 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
12564. АБРАМОВ, ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Гжатск. у., Ново-Покровск. в., д. Ширяйкина; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 8 м. Исп. 17 июня 920.

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