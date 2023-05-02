Кручинин Осип Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кручинин
- Имя
- Осип
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95455. КРУЧИНИНЪ, ОСИПЪ ПАВЛОВЪ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Нижегород. у., в. и с. Толмалева; — Нижегород. О. С., 28 Апр. 911, 152, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Мая 911 г. (3 ч. 309 У., арест. отд. 4 г.), каторж. раб. 4 г. Исп. 25 Іюня 911. | 903 49053 1647 У. | 96 30295 172 М. | 900 96173 1647 У. | 95 26124 1655 У. | 99 54617 1655 У. | 93 11369 1610 У. | 98 50175 1647 У.
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