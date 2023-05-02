Бодров Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бодров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13388. БОДРОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Ковровск. у., Осиновск. в., д. Гостюхина; — Н. С. 1 уч. Ковровск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 9 д. пр. з., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 6 окт. 920.
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