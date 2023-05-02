Фесенко Егор Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фесенко
- Имя
- Егор
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12597. ФЕСЕНКО ЕГОР АНТОНОВИЧ, 28 л., Валуйск. у., Насоновск. в. и с. Воронежск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 7 л. 3 м. 25 д. и пор. пр. 5 л. П. В. 3. С. 22/Ѵ—24.
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