Лагутова Матрена Леонтьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагутова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Леонтьевна
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6098. ЛАГУТОВА МАТРЕНА ЛЕОНТЬЕВНА, 55 л., Керенск. у., Ушинск. в. и с. Пензенск. Губсуд Ст. ст. 142, 2 ч. 149, 1 ч. 157, пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 30/ІІІ—24.
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