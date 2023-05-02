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Трусов Петр Маркеллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трусов
Имя
Петр
Отчество
Маркеллович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
12116. ТРУСОВ ПЕТР МАРКЕЛЛОВИЧ, 39 л., Иркутск, г., Зиминск. у., Голуметск. в. и с. Н. С. 3 уч. Зиминск у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр з г. П. В. З. С. 2/11—24.

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