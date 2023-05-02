Трусов Петр Маркеллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трусов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Маркеллович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12116. ТРУСОВ ПЕТР МАРКЕЛЛОВИЧ, 39 л., Иркутск, г., Зиминск. у., Голуметск. в. и с. Н. С. 3 уч. Зиминск у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр з г. П. В. З. С. 2/11—24.
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