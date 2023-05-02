Енбаев Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Енбаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14875. ЕНБАЕВ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 23 л. Гр. Челябинск. у., Мишкинск. в., д. Гладышева; — П. С. карбата при военкомате г. Томска. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 3 июня 920.
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