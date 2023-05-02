Павлова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Татьяна Ивановна

Павлова Татьяна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлова
Имя
Татьяна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
27435. ПАВЛОВА, ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 18 л. Гр. г. Сейма; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Выгонка самог., лиш. св. 1 г. Исп. 10 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.