Байдакова Елена Федосова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байдакова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Федосова
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70941. БАЙДАКОВА. ЕЛЕНА ФЕДОсова. К. Оршан. у., Старосельск. в., д. Низовцевъ, 33 л., рд. т. же у. и в., въ д. Уланавѣ; — Могилев. У. С., Могилев. г., 16, 169, 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 9 м., а за зачет. 2 м., отб. по приг., напеч. въ 905 г. № 29952, тюр. 7 м. Исп. 24 Сент. 907. | 904 76918 170¹ М.
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