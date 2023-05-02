Аматунянц Михаил Мануков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аматунянц
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Мануков
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129447. АМАТУНЯНЦЪ, МИХАИЛЪ МАнуковъ. Мщ. г. Александрополя, 24 л.; — Завѣд. Бакинск. Уѣздно-Город. Мир. уч., 6 п. 13 и 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 11 Мая 909.
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