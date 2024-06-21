Умец Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Умец
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140321. УМЕЦЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. Бобруйск. у., Свислочск. в., д. Виркова, 28 л.; — З. Н. 3 уч. Бобруйск. у. 15 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 909 г. № 32465.
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