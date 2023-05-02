Базанова Анна Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базанова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45050. БАЗАНОВА, АННА АНДРЕЕВА. К. Спасск. у., Слаимск. в., д. Торбѣевой, 50 л.; — 3. Н. 4 уч. Спасск. у., Тамбов. г., 170 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Іюня 905.
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