Киренчев Андрей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киренчев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4265. КИРЕНЧЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Чембарск у., Чернышевск. в. и с. Астраханск. Губсуд. Ст. ст 109, 2 ч. 114, лиш. св. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 9/І—24.
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