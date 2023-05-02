Яблоков Дмитрий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яблоков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12434. ЯБЛОКОВ, ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л. Гр. Буйск. у., Исуповск. в.; — Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. в дек. 920.
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