Фрончак Франц Иоганнович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрончак
- Имя
- Франц
- Отчество
- Иоганнович
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7766. ФРОНЧАК, ФРАНЦ ИОГАННОВИЧ, 30 л., Гр. г. Калиша,; Н. С. 4 уч. г. Казани, Подлог, лиш. св. 6 м., Исп. 14 окт. 919.
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