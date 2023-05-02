Федоренко Захар Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоренко
- Имя
- Захар
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 644
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18078. ФЕДОРЕНКО, ЗАХАРЪ СЕМЕНОВЪ. Сс.-каторжн., 33 л., рд. въ Кіев. г.; — Тобольск. О. С., 115, 4 п. 134, 135, 149, 2 ч. 294, 977, 9 и 2 ч. 1459 У., 437, 443, 445 и 467 У. о сс., къ одиноч. заключ. 45 дн., въ каторж. раб. безъ срока, съ содержан. въ отрядѣ испыт. 8 л. Исп. 9 Нояб. 908 (Въ 4 р.; 1 р. Военн. С.). | 908 91882 У. о сс. | 902 8645 1453 У. и У. о сс.
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