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Кетов Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кетов
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4247. КЕТОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 32 л., Пермск. окр., Добрянск. р., д. Пеньки. Уральск. Облсуд. Ст. 150 лиш. св. 1 г. П. В. З. С. 29/ѴІІ—24.

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