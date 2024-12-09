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Молчанов Алексей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молчанов
Имя
Алексей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
96781. МОЛЧАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕМЕновъ, 19 л. К. Углич. у., Покровск. в., д. Довницы; — Москов. Ст. М. С. Маріинск. уч., 10 Іюня 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Іюня, счит. ср. съ 26 Мая 911. | 910 150922 170 М.

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