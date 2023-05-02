Романов Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 285
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98157. РОМАНОВЪ, СЕРГѢЙ, (безъ фам.), 27 л. К. Великолуцк. у., Овсищск. в., д. Голубева; — Великолуцк. О. С., 11 Мая 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Іюня 911. | 909 107277 172 М. (участ.). | 26 Марта 908 г. У. Чл. О. С. по Великолуцк. у., 170 М., тюр. 9 м. | 903 26464 170 М. | 902 100797 170 М.
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