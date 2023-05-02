Харалдин Андрей Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харалдин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 653
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18318. ХАРАЛДИНЪ (МЛАДШІЙ) Андрей Евдокимовъ. Лиш. ос. пр. изъ сельск. обыв. в. и зав. Воткинскаго, Сарапульск. у., 32 л.; — Сарапульск. О. С., 1481 У., арест. отд. 4 г. Исп. 29 Нояб. 908. 903 52818 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 48631 И 900 г. № 111736. 99 23778 1655 У. | 95 48063 1647 У. 97 6980 1647 У. І 94 3705 1701 М. 96 63718 1655 У. 93 16277 169 М.
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