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Кашаев Андриан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашаев
Имя
Андриан
Дата исполнения приговора
20 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
15696. КАШАЕВ, АНДРИАН, 49 л. Гр. Елабужск. у., Ленинск. в., с. Тугарово; — Н. С. 2 уч. Елабужск. у., Пьянство, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. 1 г. пр. р. Исп. 20 июля 920.

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