Беммель Ксения Августова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беммель
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Августова
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45191. БЕММЕЛЬ, КСЕНІЯ АВГУСТОВА. К. Рижск. у., Итокманск. в. и д., 34 л., рд. въ г. Минскѣ; — Ростов. (н/Д.) С. М. С., 6 п. 175 М., тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 905.
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