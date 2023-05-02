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Варыпаев Иван Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Варыпаев
Имя
Иван
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45641. ВАРЫПАЕВЪ, ИВАНЪ ЕМЕЛЬЯновъ. К. Веневск. у., в. и с. Подхожаго, 37 л.; — Москов. С. П., 134, 135, 149, 346 и 1404 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. нѣк. пр., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 4 Мая 905.

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