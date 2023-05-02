Донченко Никифор Амосович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Донченко
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Амосович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4045. ДОНЧЕНКО НИКИФОР АМОСОВИЧ, 53 л., Славгородск. у., Самарск. в., с. Кромовища. Н. С. 3 уч. Славгородск. у. Ст. ст. 109 и 140, лиш. св. 1½ т. Исп. 21 июля 923.
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