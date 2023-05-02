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Круглова Ларисса Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Круглова
Имя
Ларисса
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
10 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
25473. КРУГЛОВА, ЛАРИССА АНДРЕЕВНА, 58 л. Гр. Никольск. у., Плесовск. в., с. Шолга; — Северо-Двинск. Ревтриб. Хранен. оружия, лиш. св. 5 л. Осужд. 10 марта 920.

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