Онищенко Тимофей Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Онищенко
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7201. ОНИЩЕНКО ТИМОФЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ,27 л., Курск. г., Боринск. в. и с. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 143, 149 ч. 1 и 150, лиш. св. 7 л. 5 м. 12 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 ноября 923.
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