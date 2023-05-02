Панов Михаил Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7421. ПАНОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ, 48 л., Никольск. у., Родюкинск. в, д. Оботурова. Н. С. 2 уч. Никольск. у. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. 11 м. 9 д. Исп. 16 июля 923.
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