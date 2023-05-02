Путкарадзе Тарас Квациев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Путкарадзе
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Квациев
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34860. ПУТКАРАДЗЕ, ТАРАСЪ КВАЦІевъ. Сс.-посел. Балаган. у., Новоудинск. в., с. Бурдушинскаго, 25 л., рд. Сенакск. у., Нагоазусск. в., въ д. Старо-Смакахъ (Сухчи тожъ); — Иркутск. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 2 ч. 1484 У. и § ІѴ 458 У, о сс., зав. раб, 3 г. Исп. 12 Февр. 905. | 97 94620 1641 У.
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