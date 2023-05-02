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Фомин Анатолий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Анатолий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
07 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
10632. ФОМИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л., Сев.-Двинск. г., Лальск. р., д. Березинской. Н. С. 8 уч. Сев.-Двинск. г. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 7/ІѴ—26.

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