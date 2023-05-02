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Бараскина Дарья Федорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бараскина
Имя
Дарья
Отчество
Федорова
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45029. БАРАСКИНА, ДАРЬЯ ФЕДОРОВА. К. Курск. у., Рождественск. в., с. Новаго Чермошнаго, 21 г., рд. Глтухов. у., въ в. и д. Холопкиной; — Курск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 29 Апр. 905. | 904 20266 169 М. | 903 37979 170¹ М.

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