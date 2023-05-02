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Манвелов Сурен Апабанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манвелов
Имя
Сурен
Отчество
Апабанович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8704. МАНВЕЛОВ СУРЕН АПАБАНОВИЧ, г. Шемахи. В. Т. Кавказск. арм. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 1 ноября 923.

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