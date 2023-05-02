Чамров Анемподист Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чамров
- Имя
- Анемподист
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11834. ЧАМРОВ АНЕМПОДИСТ ГЕОРГИЕВИЧ, 25 л., Ленинградск. г., г. Гдова. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 116, 189, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/І—26.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.11.1902 ст.
После 1926 ст.