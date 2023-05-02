Юранев Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юранев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12394. ЮРАНЕВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 19 л. Гр. Устьсысольск. у., Пезмогск. в. и д.; — Н. С. 1 отд. Моск.-Заставск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 16 марта 920.
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