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Скакунов Ефим Глебович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скакунов
Имя
Ефим
Отчество
Глебович
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9136. СКАКУНОВ ЕФИМ ГЛЕБОВИЧ, 40 л., Смоленск. у., Селецк. в., д. Самсон. Н. С. 9 уч. Смоленск. у. Ст. 186, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 18 сент. 923

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