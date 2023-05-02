Лихачев Георгий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихачев
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8132. ЛИХАЧЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л., б. г. Петрограда. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2, 176, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Иск. 1 окт. 923.
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