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Лихачев Георгий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихачев
Имя
Георгий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8132. ЛИХАЧЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л., б. г. Петрограда. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2, 176, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Иск. 1 окт. 923.

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