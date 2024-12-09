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Кораблев Алексей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кораблев
Имя
Алексей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
95169. КОРАБЛЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАновъ, 27 л. К. Кадниковск. у., Кокошиловск. в., д. Труфанова; — З. Н. 3 уч. Кадников. у., 31 Дек. 910, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 31 Дек. 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 66362, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 32540.

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