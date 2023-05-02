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Шуванова Наталья Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шуванова
Имя
Наталья
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
13 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30616. ШУВАНОВА, НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, 27 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Спекуляц., лиш. св. 1½ г., с. зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 13 июля 920.

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