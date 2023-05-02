Богданович Осип Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданович
- Имя
- Осип
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130125. БОГДАНОВИЧЪ, ОСИПЪ АНТОНОВЪ. Мщ. г. Вильно, 18 л.; — Виленск. О. С. 21 Мая 909, 139, 148, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 12 Окт. 909.
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