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Полячков Владимир Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полячков
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
10518. Полячков Владимир Николаевич, 26 л., рд. в Витебск. г. и у. Н. С. 12 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п, "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 10 мая 926.

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