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Филимонов Иван Корнилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филимонов
Имя
Иван
Отчество
Корнилович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
29893. ФИЛИМОНОВ, ИВАН КОРНИЛОВИЧ, 26 л. Гр. Орловск. у., Коршинск. в., д. Варсино; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 12 нояб. 920.

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