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Цепелев Афанасий Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цепелев
Имя
Афанасий
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141038. ЦѢПЕЛЕВЪ, АФАНАСІЙ ТРОФИМОВЪ. Мщ. г. Уржума, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Уржумск. у. 8 Апр. 909, 3 п. 170¹ М., тюр. 6½ м. Исп. 12 Нояб. 909.

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