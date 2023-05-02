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Зотин Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотин
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3494. ЗОТИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Лысковск. у., Юрьинск. в. и с. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 109, 1 ч. 171, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23/ІІ—24.

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