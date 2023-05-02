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Гусев Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
04 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3632. ГУСЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Моршанск. у., Матчерск. в., с. Гаугеровки. Н. С. 10 уч. Моршанск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 4 апр. 923.

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