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Кузнецов Корнилий Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Корнилий
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7343. КУЗНЕЦОВ КОРНИЛИЙ ИЛЬИЧ, 28 л., Калачинск. у., Юрьевск. в. и с. Омск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 19 ноября 923.

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